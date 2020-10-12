В Минске начинают включать отопление

Власти Минка приняли решение о начале отопительного сезона в столице принято. Об этом во время оперативного совещания в понедельник сообщил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления», - сказал Кухарев.

Включение систем отопления будет производиться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Завтра, 13 октября отопление начнет поступать в жилые дома.