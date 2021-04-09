Внешняя торговля Беларуси за 2 месяца 2021 года выросла на 11,7%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 2 месяца 2021 года составил $12.14546 млрд. и увеличился на 11.70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров и услуг составил $6.45076 млрд. и вырос на 13.80%, импорт - $5.6947 млрд. при росте на 9.32%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2 месяца 2021 года складывается положительным и составляет $756.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $396.4 млн.

Объем внешней торговли товарами за 2 месяца 2021 года составил $9.9454 млрд. и увеличился на 14.32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров составил $5.0167 млрд. и вырос на 17.51%, импорт - $4.9287 млрд. при росте на 11.06%.

Сальдо внешней торговли товарами за 2 месяца 2021 года складывается положительным и составляет $88.0 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $245.4 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 2 месяца 2021 года составил $2.20006 млрд. и снизился на 0.12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт услуг составил $1.43406 млрд. и вырос на 0.82%, импорт - $0.766 млрд. при снижении на 1.86%.

Сальдо внешней торговли услугами за 2 месяца 2021 года складывается положительным и составляет $668.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $641.8 млн.

В феврале 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $6.46021 млрд. и увеличился на 13.63% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в феврале вырос на 11.03% и составил $3.39401 млрд., импорт вырос на 16.65% до $3.0662 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в феврале 2021 года сложилось положительным и составило $327.8 млн. По отношению к январю текущего года ($428.3 млн.) в феврале сальдо ухудшилось на $100.4 млн. или 23.45%.

Внешняя торговля товарами в феврале 2021 года составила $5.3142 млрд. и выросла на 14.75% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в феврале вырос на 11.94% и составил $2.6497 млрд., импорт вырос на 17.68% до $2.6645 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в феврале 2021 года сложилось отрицательным и составило минус $14.8 млн. По отношению к январю текущего года ($102.8 млн.) в феврале сальдо ухудшилось на $117.6 млн. или в 1.14 раза.

Внешняя торговля услугами в феврале 2021 года составила $1.14601 млрд. и выросла на 8.72% к январю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в феврале вырос на 7.91% и составил $0.74431 млрд., импорт вырос на 10.27% до $0.4017 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в феврале 2021 года сложилось положительным и составило $342.6 млн. По отношению к январю текущего года ($325.5 млн.) в феврале сальдо улучшилось на $17.2 млн. или 5.01%.