Лукашенко: Журналистика не должна быть памяркоўнай

Лукашенко на совещании по актуальным вопросам потребовал в ближайшее время завершить формирование коллективов в основных СМИ.

"Контроль в этом плане за администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай", как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины", - заявил он.

По мнению пенсионера, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.