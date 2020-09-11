Последнее обновление: 11.09.2020 13:43

В Беларуси работают 32 сотрудника RT и Ruptly

В Беларуси работают 32 сотрудника российского телеканала Russia Today и одного из его структурных подразделений - новостного видеоагентства Ruptly, не считая сотрудников Sputnik (часть RT).

«Наши сотрудники действительно консультируют белорусских коллег по множеству вопросов. Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает», - говорится в телеграм-канале RT.

«Сотрудники RT, включая Симоньян, приезжают в Минск и уезжают из Минска на автотранспорте RT. Живут в четырех разных гостиницах»

«RT занимается в Белоруссии своей непосредственной уставной деятельностью, финансирование которой ежегодно публикуется в законе о федеральном бюджете», - отмечается в сообщении.



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