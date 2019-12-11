В белорусской «палатке» анонсировали поправки в закон о партиях

Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" будет внесен в парламент в ближайшие полгода.

Об этом сегодня сообщил депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько, передает БелТА.

"…в целях наиболее полного обеспечения реализации основных прав и свобод граждан… В ближайшие полгода мы ожидаем внесения … проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, о гражданстве Республики Беларусь», - сообщил Давыдько.