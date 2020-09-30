Disney сообщил о сокращении 28 тыс. работников из-за коронавируса

Компания Disney приняла решение сократить около 28 тыс. работников из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, передает РБК.

Как рассказали в компании, в основном сокращение коснется работников тематических парков в США. Они были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Позже их начали постепенно открывать, однако Disney был вынужден ограничить количество посетителей, чтобы обеспечить их безопасность.

«Мы приняли очень трудное решение: начать процесс сокращения наших работников», — заявил председатель подразделения парков Джош Д'Амаро. В письме к сотрудникам Д'Амаро сообщил, что руководство компании пыталось избежать увольнений за счет сокращения расходов, приостановки проектов и оптимизации операций.

Как сообщает Bloomberg, сокращения затронут сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. По данным агентства, около 67% увольняемых работников трудились неполный рабочий день.

Агентство также передает, что в американских тематических парках Disney до начала пандемии коронавируса работали более 100 тыс. сотрудников.