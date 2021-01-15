Байден: Пандемия усугубила неравенство в США, миллиардеры стали богаче

Имущественное неравенство в США значительно усугубилось из-за экономических последствий пандемии нового коронавируса, суммарное состояние 1% богатейших людей страны выросло примерно на 1,5 трлн долларов.

Об этом заявил в четверг во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) избранный президент США Джозеф Байден.

По его словам, в настоящее время «увеличивается разрыв между небольшим числом людей на самом верху, у которых довольно неплохо идут дела в условиях текущей экономической ситуации, и остальной Америкой». «С начала пандемии состояние 1% самых богатых людей страны выросло примерно на 1,5 трлн долларов», - отметил демократ.

Он констатировал, что около 18 млн американцев сейчас вынуждены жить на пособия по безработице, а примерно 400 тыс. предприятий малого бизнеса разорились, передает ТАСС.

Как полагает Байден, текущая ситуация является «экономическим кризисом, какой бывает раз в несколько поколений». «Нам следует действовать, нам следует действовать незамедлительно», - подчеркнул он.

Избранный президент США выступил с этими заявлениями, представляя свой план, который предполагает выделение примерно 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению.