Трамп обещает экономике США поддержку во время коронавируса

Власти США готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса SARS-CoV-2 на экономику страны. Среди прочего, меры коснутся подоходного налога и кредитов для малых предприятий, заявил президент Дональд Трамп в понедельник, 9 марта.

Правительство обсудит их с Конгрессом уже 10 марта, а позднее в тот же день глава Белого дома намерен провести пресс-конференцию и представить дальнейшие экономические шаги в подробностях. Кроме того, запланированы консультации с представителями банковской и туристической отраслей, в том числе авиакомпаниями, организаторами круизов и отельерами, передает DW.

В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин назвал экономику страны "самой устойчивой в мире". Нынешняя ситуация "не похожа на финансовый кризис" 2008-го, подчеркнул он. Минфин Соединенных Штатов, Федеральная резервная система и регуляторы используют для поддержки экономики все инструменты, имеющиеся в их распоряжении, заверил министр. Мнучин ожидает восстановления экономики не позднее весны 2021 года.