Трамп воспользовался законом времен Корейской войны для борьбы с вирусом

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Сам Трамп рассчитывает, что власти США задействуют его лишь «при самом неблагоприятном сценарии». Он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет, передает РБК.

Defense Production Act, принятый в 1950 году на фоне начала Корейской войны, давал главе государства право требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, которые необходимы для нужд национальной обороны в контексте холодной войны. Трамп ранее заявил, что подписание акта позволит увеличить выпуск респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, чтобы «победить невидимого врага».

Трамп также подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса, который ранее одобрили обе палаты конгресса. Он предусматривает выделение на эти цели миллиардов долларов. В частности, закон включает в себя положения о бесплатном тестировании на COVID-19 и выделение средств на оплачиваемый отпуск по болезни.

Американский президент также сообщил о намерении воспользоваться другим законом, позволяющий властям высылать мигрантов, которые стремятся незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. Однако он заверил, что не будет закрывать границы полностью.