Последнее обновление: 29.09.2020 17:59

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы МВД Караева. Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси.

Канада также вводит санкции в отношении белорусских официальных лиц, в том числе и против Лукашенко. В санкционный список вошли еще 10 высокопоставленных лиц Беларуси, включая министра внутренних дел Юрия Караева и главу ЦИК Лидию Ермошину, а также сына Лукашенко Виктора.

Британские санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства, уточняется в списке ограничительных мер, передает ТАСС.

"Канада не будет молчать, пока правительство Беларуси продолжает систематично нарушать права человека. Канада и Соединенное Королевство действуют вместе, чтобы убедиться, что эти санкции будут иметь большее воздействие, и вместе осудить создавшуюся ситуацию", - говорится в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

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