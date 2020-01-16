Великобритания вводит санкции в отношении Беларуси

В связи с выходом из Евросоюза Великобритания вводит самостоятельные санкции в отношении Беларуси, следует из сообщения на сайте правительства страны.

По сути, санкции Великобритании соответствуют санкциям ЕС против Беларуси.

Согласно сообщению, санкции призваны побудить власти Беларуси уважать демократические принципы и верховенство закона, воздерживаться от подавления гражданского общества, надлежащим образом расследовать и возбудить уголовные дела в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, и соблюдать права человека/

В настоящее время санкции ЕС действуют в отношении бывшего главы МВД Владимира Наумова, экс-главы администрации Виктора Шеймана, экс-главы МВД Юрия Сивакова и экс-командира СОБРа (спецназа) внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко, которым запрещен въезд на территорию ЕС.

Также, в отношении Беларуси действует эмбарго на поставку оружия и средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий.