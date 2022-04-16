Украинская делегация примет участие в весенних встречах МВФ и ВБ

Премьер Украины Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко, а также глава НБУ Кирилл Шевченко на следующей неделе посетят Вашингтон.
Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Запланированы двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран.
Визит станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми коллегами из стран с развитой экономикой после 24 февраля.