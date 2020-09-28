Последнее обновление: 28.09.2020 15:01

Евросоюз расширяет санкции против России за Крым

Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против РФ за участие в строительстве Крымского моста.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС европейский дипломатический источник.

"Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, - сообщил он. - Официальное решение будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры".

Письменная процедура принятия решений в Совете ЕС на министерском уровне запускается после согласования решения и отсутствия каких-либо возражений в Совете постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР). Данная процедура является технической и не предусматривает дискуссии. Санкции вступят в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

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