США вслед за ЕС ввели санкции против "руководства" аннексированного Крыма

В ответ на "продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины и попытку оккупации Крыма" США добавили в свой санкционный список восемь новых лиц и одну компанию.

Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов в среду, 29 января, передает DW.

"Такие координированные совместные действия США, ЕС и Канады ограничивают возможность этих нелегитимных официальных лиц вести международный бизнес", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Опубликованный Вашингтоном перечень почти полностью совпадает со списком, днем ранее обнародованным Европейским Союзом. В обоих значатся председатель "совета министров" Крыма Юрий Гоцанюк, председатель "городской избирательной комиссии" Севастополя Сергей Даниленко, а также заместитель главы местного "горизбиркома" Лидия Басова и ее секретарь Екатерина Пыркова. Кроме того, в перечне фигурируют председатель "заксобрания" Севастополя Владимир Немцев, его заместитель Екатерина Алтабаева и временно исполняющий обязанности "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Под санкции США подпали также железнодорожная пассажирская компания "Гранд Сервис Экспресс" и ее гендиректор Александр Ганов. "Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, и долгое время ее поезда курсировали только между Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2019 году, как отмечает газета "Ведомости", у компании сменились собственники, кто они - неизвестно. В ноябре 2019 года было объявлено, что "Гранд Сервис Экспресс" станет перевозить пассажиров по железной дороге в Крым. В министерстве транспорта РФ отметили, что компания сама выступила с такой инициативой. В 2020 году "Гранд Сервис Экспресс" планирует расширить географию поездок на аннексированный полуостров.