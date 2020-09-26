Последнее обновление: 26.09.2020 10:10

В Армении арестован друг Лукашенко

Суд в Ереване на два месяца арестовал депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Об этом журналистам сообщил один из его адвокатов, передает РБК ср ссылкой на издание Aysor. Защитник назвал решение суда незаконным и пообещал, что оно будет обжаловано.

«На самом деле, принятие этого решения было для нас предсказуемо, поэтому Гагик Царукян не явился в суд, он сразу обратился в Службу национальной безопасности», — приводит слова адвоката издание Panorama.am.

Глава «Процветающей Армении» назвал свой арест политическим заказом. «Они ответят за свое решение. Говорят неправду, обманывают людей и в социальных, и в экономических, и политических вопросах», — цитирует его Aysor.

Сторонники депутата встретили его у здания СНБ аплодисментами, скандируя его имя и выкрикивая «Никол, уходи».

Царукян возглавляет «Процветающую Армению», которая занимает в парламенте 25 из 101 места, с 2004 года. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении.

С начала пандемии коронавируса оппозиционный политик критиковал правительство Пашиняна за недостаточные меры по борьбе с заболеванием. 9 июня в ходе выступления в парламенте он также обвинил премьера в невыполнении обещаний, с которыми тот пришел к власти двумя годами ранее: «Нет инвестиций, не развивается экономика». Пашинян обвинения отверг.

Царукяна обвиняют в подкупе избирателей на парламентских выборах в апреле 2017 года. Как заявил генпрокурор Артур Давтян, каждому избирателю платили по 10 тыс. драмов (по нынешнему курсу около 1,4 тыс. руб.). 16 июня Нацсобрание Армении проголосовало за снятие депутатской неприкосновенности и арест Царукяна. В голосовании участвовали только 87 депутатов правящей фракции «Мой шаг» (все проголосовали «за»), которую возглавляет Пашинян. «Процветающая Армения» и оппозиционная «Светлая Армения» в нем участия не принимали.

Царукян — один из самых богатых людей Армении, в 2018 году он задекларировал около $222 млн.

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