Экс-президента Армении обвиняют в присвоении финансов

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах.

"Саргсяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - сообщила Специальная следственная служба (ССС) Армении в среду, 4 декабря. В качестве меры пресечения экс-президенту избрана подписка о невыезде.

По версии ССС, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс. 310 драмов (чуть более 1 млн долларов США в пересчете). Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки, передает DW.

Фермерам планировалось поставить более 17 тысяч литров дизельного топлива. С этой целью по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на топливо, чем другая компания-поставщик - "Максур".

"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс. 310 драмов", - пояснили в ССС.

Между тем Серж Саргсян резко раскритиковал нынешнюю политическую ситуацию в Армении. "Нарушены основы конституционности. Не действует принцип разделения власти. Нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования. Периодически происходят агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов. Нетерпимость и ненависть достигли беспокоящих объемов", - сказал экс-президент Армении, выступая с речью на заседании Европейской народной партии в Хорватии 4 декабря.