Лукашенко заявил, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии об оппозиционере Алексее Навальном, замазав в эту историю главу ФСБ РФ.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший 8 сентября в интервью с белорусским лидером.

По словам Бабаяна, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову.

«У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», — рассказал Бабаян.

По словам Лукашенко, неопубликованная часть беседы удивит общество, передает РБК.

Белорусский правитель пояснил, что беседа между Польшей и ФРГ по Навальному была перехвачена современной станцией радиоэлектронной разведки, развернутой в Гродно. (Походе у папы Коли с точными науками полный абзац).

3 сентября во время переговоров в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что белорусская разведка перехватила переговоры немецкой и польской сторон о том, что отравление Навального «Новичком» это фейк.

В опубликованной части разговора говорящие по-английски два собеседника также говорят, что революция в Беларуси не получается из-за того, что Лукашенко – «крепкий орешек» («tuff nut»). Эта реплика уже была обыграна, что Лукашенко не tuff nut, а «completely nuts» (русский аналог - «кукуха совсем съехала»).