Милиция задержала 22 человека возле Беларуськалия

Правоохранительные органы задержали 22 работников Беларуськалия, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В сообщении отмечается, что они доставлены для дачи правовой оценки в Солигорский РОВД.

"21 сентября возле ОАО "Беларуськалий" прошло несанкционированное массовое мероприятие. После неоднократного предупреждения сотрудниками милиции о том, что их действия незаконны, в Солигорский РОВД доставлены 22 человека для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия. Проверяется их причастность к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября", - говорится в сообщении.