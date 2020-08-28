В Бобруйске задержан активист стачкома «Белшины» Виталий Красницкий

В Бобруйске задержали активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого. Сегодня, 28 августа, около 16.30 в квартиру к молодому человеку пришли двое мужчин в спортивных костюмах и предложили «проехать для разговора».

Он отказался, правда потом согласился «просто прогуляться и поговорить». Около УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской Виталию заломили руки и завели в здание милиции.

Дома вместе с Виталием Красницким находился его двоюродный брат Владислав, который сообщил tut.by о задержании:

«Виталий сперва отказывался ехать, ссылаясь на то, что пусть его для разговора вызывают повесткой. Тогда мужчины сказали, что применят к нему физическую силу. Они не представлялись и документы не показывали.

В итоге Виталий и Владислав вышли на улицу и увидели во дворе микроавтобус без номеров, куда им предложили сесть.

«Естественно, мы отказались. Тогда нам предложили прогуляться и просто поговорить. Даже сказали, что можно все записывать и снимать на камеру».

В итоге молодые люди в сопровождении двух мужчин дошли до здания УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской, откуда, по словам Владислава, вышел заместитель начальника Андрей Малахов и сообщил, что Виталий Красницкий задержан.

«Брату тут же заломили руки и повели в здание, я успел отбежать», — сообщил молодой человек.

Напомним, Виталий Красницкий — один из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен за прогулы, хотя и утверждает: о поездке в Минск 20 заранее уведомил своего начальника и получил согласие на отгул.

Однако в итоге его заявление не было подписано, а через несколько дней молодому человеку сообщили, что с 18 сентября он на «Белшине» не работает. У начальника цеха завода массовых шин Виктора Трофимова — своя версия случившегося.