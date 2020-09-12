Американская Sandvine Inc признала свою причастность к блокировкам интернета в Беларуси

Sandvine Inc., американская компания, чьи технологии помогли властям Беларуси заблокировать большую часть Интернета во время спорных президентских выборов в прошлом месяце, продвигает свои товары с серьезным аргументом: с их помощью можно «занести в черный список» до 150 миллионов веб-сайтов.

Технологическая компания, финансируемая частным капиталом, продемонстрировала свое оборудование силовым ведомствам Беларуси в мае, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Оборудование Sandvine используется для управления и защиты сети, а функция блокировки веб-сайтов позволяет запретить пользователям доступ к незаконному контенту, как, например, пропаганда терроризма или детская порнография.

Однако в течение нескольких дней в августе оборудование Sandvine для «глубокой проверки пакетов» (DPI) играло центральную роль в цензуре социальных сетей, новостных сайтов и мессенджеров, используемых протестующими против переизбрания Лукашенко. В среду, 9 сентября, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани назвала выборы 9 августа «сфальсифицированными».

Источники Bloomberg рассказали, что представители Sandvine встречались напрямую с официальными лицами в Беларуси, а после через подрядчика поставили оборудование для установки в дата-центры в Минске.

Сенатор США Дик Дурбин призвал Министерство финансов расследовать Sandvine на предмет возможных нарушений санкций США в отношении Беларуси. На протяжении более десяти лет эти санкции налагают ограничения на предоставление американскими компаниями средств, товаров или услуг, помогающим Лукашенко или другим лицам «подрывать демократические процессы или институты».

Sandvine отказалась от комментариев. Ранее, представитель компании сослался на политику корпоративной этики, согласно которой компания перед продажей проверяет, есть ли риск использования ее товаров «в ущерб правам человека».

В 2017 году Sandvine была приобретена калифорнийской частной инвестиционной компанией Francisco Partners за 444 миллиона долларов. Затем Francisco Partners объединила Sandvine с американской компанией Procera Networks. Francisco Partners не ответили на запрос о комментарии.

Во время телефонной конференции Sandvine в четверг, целью которой было снять озабоченность сотрудников по поводу ее работы в Беларуси, руководители заявили, что они работали с некой государственной организацией в стране более года. По словам руководителей, Sandvine предоставила Беларуси технологию, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. Они сказали, что работа не нарушала санкции США, пишет Bloomberg со ссылкой на предоставленную агентству запись звонка.

Александр Хаванг, технический директор Sandvine, признал во время разговора, что Беларусь может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров, но заявил, что по мнению Sandvine Интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах «не являются частью прав человека».

«Мы не хотим играть в мировую полицию», - сказал он. - «Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть разрешено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что не разрешено в этой стране».

Разоблачение Sandvine вызвало критику со стороны сенаторов США, правозащитных организаций и белорусов, проживающих сейчас в США, а также внутренние протесты в самой Sandvine.

«Вызывает глубокую озабоченность, что американские технологии использовались последним диктатором Европы, чтобы заблокировать доступ белорусов к Интернету, в то время как тысячи граждан мирно протестуют против украденных выборов и жестоких политических арестов», - заявил Дурбин. - «Не нужно проводить много исследований, чтобы понять, какие потенциальные автократические клиенты не должны иметь доступа к такой технологии. Поэтому я спросил у министерства финансов, есть ли какие-либо нарушения действующих указов или санкций США в отношении этого вопроса».

Сенатор Марко Рубио, республиканец из Флориды, высказал аналогичную критику.

«Сообщения о том, что технология американской компании используется режимом Лукашенко для цензуры и ограничения доступа граждан к Интернету в Беларуси, вызывают беспокойство», - сказал он. - «Недавние фиктивные президентские выборы были омрачены насилием и репрессиями против белорусского народа и политических оппонентов. США и международное сообщество должны поддержать народ Беларуси в его борьбе за свободу и демократию».

В МВД Беларуси не ответили на запрос о комментариях.

Глубокая проверка пакетов (DPI) может использоваться для проверки и управления интернет-сетями, фильтрации вирусов и блокировки хакеров, а также для определения приоритета одних типов трафика над другими. По словам Кристофера Парсонса, старшего научного сотрудника Citizen Lab Университета Торонто, DPI также можно использовать для прослушки и онлайн-цензуры. По словам Парсонса, иногда правила прописываются интернет-провайдером или сетевым администратором, но в основном оборудование поставляется с заранее загруженными черными списками.

В документах указывается, что Sandvine поставила свое оборудование через основного подрядчика, российскую компанию Jet Infosystems, которая в начале 2019 года заключила технологическую сделку с Беларусью на сумму $2,5 млн. Компания не ответила на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно документам, технология Sandvine была установлена на двух объектах в Минске. C ее помощью государственное предприятие «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ), управляет интернет-активностью в стране. В НЦОТ от комментариев отказались.

Оборудование дало центру возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов, не позволяя людям в стране посещать их.

Правительство использовало технологию Sandvine, чтобы заблокировать доступ людей к веб-сайтам социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, приложениям для обмена сообщениями, таким как WhatsApp и Telegram, а также к международным новостным веб-сайтам.

Во вторник группа проживающих в США белорусских граждан написала Francisco Partners с просьбой "немедленно отозвать все поставленное оборудование, товары, средства или другие услуги, которые использовались или будут использоваться правительством Лукашенко".

Письмо призывает Sandvine «показать миру, что ваша компания готова поддерживать Беларусь и другие страны, которые борются за демократию и свободу».

Питер Мичек, главный советник правозащитной группы Access Now, призвал федеральные власти расследовать деятельность Sandvine и Francisco Partners и поставил под сомнение эффективность комитета по деловой этике Sandvine.

«Их услуги, похоже, использовались в Беларуси, чтобы заставить людей замолчать и скрыть вопиющие нарушения прав человека», - сказал Мичек. - «Результаты говорят сами за себя. Независимо от того, какие отзывы у них были, … они не заставят поверить в то, что компания серьезно относится к своим обязательствам в области прав человека».

Давление на руководство Sandvine усилилось и внутри компании, что вызвало волнения среди сотрудников, некоторые из которых не знали о работе в Беларуси до тех пор, пока об этом не сообщил Bloomberg.

По словам людей, за последние две недели сотрудники Sandvine в офисах в Канаде, Швеции и США жаловались своим руководителям и распространяли сообщения и видеоролики, в которых обсуждалась ситуация в Беларуси. Сотрудники задались вопросом, помогает ли технология, в разработке которой они участвовали, властям Беларуси в подавлении мирных протестов, в результате чего были задержаны более 8 тыс. человек, включая журналистов, а сотни подверглись пыткам и жестокому обращению.

Во время телефонной конференции в четверг сотрудники задавали вопросы о бизнесе компании в Беларуси и выражали обеспокоенность по поводу ущерба репутации Sandvine. Марк Дридгер, главный операционный директор, сказал, что компания планирует хранить всю информацию о работе внутри компании, и предупредил, что любые сотрудники, которые публично говорят о ней, могут быть уволены.

«Мы открыты для внутренних дебатов», - сказал Хаванг, технический директор. - «Ситуация в Беларуси никого не устраивает».