Последнее обновление: 28.08.2020 20:37

ОАЦ отмахнулся от блокировок и отключений интернета

Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси утверждает, что не имеет никакого отношения к отключениям и снижению пропускной способности интернета.

Об этом говорится в письменном ответе ОАЦ изданию tut.by.

«Информируем, что согласно законодательным актам ОАЦ осуществляет в пределах своей компетенции регулирование и контроль деятельности по обеспечению технической и криптографической защиты информации, определяет приоритетные направления такой защиты, является независимым регулятором в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также специально уполномоченным государственным органом в области безопасности использования национального сегмента сети Интернет», - говорится в письменном ответе ОАЦ.

«Также сообщаем, что ОАЦ не обладает информацией о требованиях по снижению пропускной способности сетей мобильных операторов Республики Беларусь», - сказано в письме.

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