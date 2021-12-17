Последнее обновление: 17.12.2021 08:59

США ввели санкции против 37 компаний из Китая, Грузии, Турции и Малайзии

Министерство торговли США ввело санкции в отношении Академии военно-медицинских исследований в Китае и 11 ее исследовательских институтов, а также против нескольких компаний из Китая, Грузии, Турции и Малайзии, которые занимаются электроникой.

«Бюро промышленности и безопасности Минторга США приняло меры для устранения сохраняющихся угроз национальной безопасности и внешней политике США, связанных с усилиями Китая по разработке и внедрению биотехнологий и других технологий для военного применения и нарушений прав человека», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РБК.

В документе Минторга говорится, что китайская академия и 11 ее институтов «используют биотехнологические процессы для поддержки китайской армии, включая оружие для управления мозгом».

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Китай использует биотехнологии и медицинские инновации «для осуществления контроля над своим народом и подавления представителей этнических и религиозных меньшинств».

Что касается санкций в отношении компаний, занимающихся электроникой, то в пресс-службе пояснили, что такое решение принято «из-за перенаправления или попытки перенаправить американские товары в военные программы Ирана».

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