Тихановская заявила о первых разногласиях с Колесниковой – не время для партии

Светлана Тихановская заявила, что приветствует решение Марии Колесниковой и штаба Виктора Бабарико создать свою партию, однако полагает, что время для партии пока не пришло.

«Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», - заявила Тихановская. – «Вместе с тем, я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна».

«Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей», - говорится в заявлении Тихановской.

«Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием беларусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки. Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений», - заявила Тихановская.

«Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению Конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны», - подчеркнула она.

Тихановская также напомнила о требованиях народа:

- Лукашенко должен уйти со своего поста

-- освобождения всех политзаключенных;

-- прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей;

-- проведения новых честных выборов.