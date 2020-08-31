Последнее обновление: 31.08.2020 22:57

Колесникова и Бабарико объявили о создании партии «Вместе»

Сегодня штаб Виктора Бабарико опубликовал обращение политика, которое было записано еще до его ареста и анонсировано как план «Б». Планом «А» стала инициатива по проведению конституционного референдума.

План «Б» сводится к созданию новой политической партии «Вместе», которая будет добиваться изменения Конституции РБ.

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», - говорит в обращении Виктор Бабарико.

«Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет», отмечается в обращении.

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