Лукашенко угрожает перекрыть западную границу Беларуси

Лукашенко пригрозил прибалтийским странам экономические санкции в ответ введенные против него самого и еще 29 чиновников запретные меры со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Белорусский правитель заявил, что более матерые страны понимают, что с синеокой «не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток».

Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал он.