Латвия, Литва и Эстония призывают ЕС к жестким санкциям против властей Беларуси

Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против властей Беларуси, чем блок планирует в настоящее время.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече дипломатов стран-членов ЕС в Берлине заявил, что введение санкций в отношении 15-20 должностных лиц, виновных в фальсификации результатов президентских выборов и жестоком подавлении мирных демонстраций, было бы "слишком символическим".

К его мнению присоединился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, который отметил, что такого небольшого числа лиц, подпадающих под санкции, недостаточно, и что Рига готовит гораздо более длинный санкционный список, передает Интерфакс..

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что самого Лукашенко также следует включить в список лиц, подпадающих под санкции ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием заявил, что режим Лукашенко в последние дни снова усилил репрессии против своих оппонентов.

"Нам необходимо оценить, достаточны ли санкции, которые мы готовим, или нам в свете нынешних событий нужно сделать больше", - подчеркнул он.

Как сообщалось, уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.