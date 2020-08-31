Трамп назвал способ остановить беспорядки в США

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», — заявил он.

Президент также раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время беспорядков в его городе.

«Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города <...> считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!», — написал Трамп, окрестив Уилера «сумасшедшим» и «леворадикальным», передает РБК.

По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США желают «закона и порядка», которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.

Полиция Портленда ранее сообщала, что во время субботних беспорядков в городе погиб один человек.

В начале июня Трамп говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране для пресечения беспорядков. Он также предлагал направить военных в любой штат, чьи власти попросят о помощи. «Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть [в его штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. <...> Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — пообещал Трамп.

Массовые протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания полицейскими Миннеаполиса. Несанкционированные акции вылились в беспорядки, разграбления магазинов и столкновения с правоохранителями. Жертвы и пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди силовиков.