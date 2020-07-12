Сотрудники Ford призвали руководство не выпускать автомобили для полиции

Сотрудники американской компании Ford обратились к руководству фирмы с призывом перестать поставлять выпускаемые автомобили полицейским.

"На протяжении нашей истории автомобили, разрабатываемые и создаваемые сотрудниками Ford, используются в качестве дополняющего элемента к жестокости полиции", - приводит немецкое издание Bild отрывок из письма в воскресенье, 12 июля.

Авторы обращения ожидают конкретных действий от руководства к 15 июля, передает DW.

"Нам давно следовало переосмыслить нашу роль и вести себя иначе в вопросах расизма", - говорится в документе. Составители письма утверждают, что первый автомобиль Ford для стражей порядка был представлен в 1950 году.

В последние недели многие компании выступили с осуждением расистского поведения в свете акций протеста, начавшихся в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Демонстрации в Соединенных Штатах перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее протесты против расизма прошли во многих других странах.

Президент США Дональд Трамп в июне подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях.