Последнее обновление: 28.08.2020 19:22

Литва вводит с 31 августа двухнедельную самоизоляцию для возвращающихся из Беларуси

По возвращении в Литву из Беларуси, Италии, Словении и Словакии с понедельника, 31 августа, необходимо будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По данным европейского Центра превенции и контроля над заболеваниями, в этих странах показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превысил 16, однако не достиг 25 случаев на 100 тыс. жителей, передает Интерфакс.

Из Беларуси запрещено прибывать иностранцам, кроме предусмотренных правительством исключений. Из Италии, Словении, Словакии въезд иностранцам разрешен, но для них также обязательна самоизоляция.

По данным министерства здравоохранения, сейчас показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей наблюдается в Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии и Литве, где он составляет 15,5.

Въезжающим из стран, где заболеваемость выше 25 случаев на 100 тыс. жителей, иностранцам помимо соблюдения обязательной самоизоляции, также необходимо иметь с собой отрицательный тест на COVID-19. Если показатель выше 16, но не выше 25, то обязательна только самоизоляция.

В Литву могут въезжать иностранцы из стран ЕС и некоторых других европейских стран. Въезд иностранцам из третьих стран запрещен, кроме предусмотренных правительством исключений.

Для жителей Литвы обязательна самоизоляция по возвращении из пораженных коронавирусом стран. Из стран особо сильно пораженных коронавирусом - и тест на коронавирус.

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