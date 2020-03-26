В Литве у 20 военных батальона НАТО выявили коронавирус

В Литве 20 солдат батальона НАТО заразились новым коронавирусом, сообщение представителя военных приводит The Baltic Course.

«Есть больше подтвержденных случаев. Всего сейчас 20», — сказал капитан батальона Эверт-Ян Дениэлс. Капитан не уточнил гражданство заболевших солдат.

Ранее Минобороны Литвы сообщило о выявленных случаях заболевания COVID-19 в военной части НАТО в городе Рукла. 22 марта стало известно о заражении одного гражданского служащего и одного голландского солдата. 24 марта количество заболевших увеличилось, пятерых зараженных солдат из Нидерландов выслали обратно на родину, передает РБК.

Всего в Литве на 26 марта новым коронавирусом заболели 290 человек. Умерли от инфекции четыре человека.

Первого заболевшего в Литве выявили 28 февраля. Это была женщина, вернувшаяся из итальянской Вероны.