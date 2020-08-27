Лукашенко говорит, что против него начата дипломатическая война

Лукашенко сегодня заявил, что против Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко.

"Неустоявшиеся соседи Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство. Налицо дипломатическая война", - продолжил белорусский правитель.

Он посетовал, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - сказал Лукашенко.

Он не уточнил, кто и что открыто говорит о присоединении Гродненской области к Польше.