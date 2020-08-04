Последнее обновление: 04.08.2020 13:52

Лукашенко: Беларусь – единственная страна в центре Евразии, живущая своим умом

Лукашенко заявил, что осталась одна единственная страна в центре Евразии, которая живет своим умом.

«Беларусь - единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня и Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников», - сказал Лукашенко в послании.

«И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга».

«Наш ответ всем известен – Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Беларусь за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы не был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор! Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!», - заявил Лукашенко.





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