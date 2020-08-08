Последнее обновление: 08.08.2020 12:15

Власти Беларуси заблокируют сайт платформы «Голос»

Генпрокуратура Беларуси обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы «Голос» на территории Беларуси.

«Кроме того, хотелось бы обратить внимание граждан, что их призывают также принимать участие в таких опросах и проведении подсчета голосов… [из программы вырезали ее последующие слова]... и преследуется по закону», - сказала в эфире зомбоящика начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, которую цитирует tut.by.

Ранее, Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах. Затем, глава ЦИК Ермошина назвала платформу преступным и вредным проектом.

Ссылки для регистрации на платформе: Телеграм и Вайбер





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