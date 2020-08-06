Последнее обновление: 06.08.2020 18:22

Минфин Беларуси вновь выйдет на внутренний рынок с валютными заимствованиями

Минфин Беларуси анонсировал размещение нового выпуска валютных облигаций на внутреннем рынке, что позволит частично рефинансировать номинированный в валюте внутренний долг.

Размещение 271 выпуска номинированных в долларах облигаций стартует 10 августа и будет осуществляться путем продажи облигаций в системе БВФБ без проведения аукциона.

Общий объем выпуска установлен на уровне $50 млн., номинальная стоимость одной облигации – $1000. Срок обращения – 7,5 лет (2740 дней), срок погашения - 10 февраля 2028 года.

Ставка процентного дохода установлена на уровне 4,5% годовых; выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 10 февраля и 10 августа.

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