Внешний госдолг Беларуси за 7 месяцев 2020 года вырос на $0,6 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 млрд. долларов США или на 3,7%.

За 7 месяцев власти Беларуси привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1840,0 млн. долларов США в том числе 1391,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 370,3 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 51,1 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 21,2 млн. долларов США – МБРР; 5,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в январе-июле 2020 года направлено 1049,3 млн. долларов США: 428,9 млн. долларов США – Правительство и банки Российской Федерации; 387,0 млн. долларов США – банки Китая; 176,6 млн. долларов США – ЕФСР; 54,8 млн. долларов США – МБРР; 1,3 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,0 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-июле 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210,0 млн. долларов США и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей, сообщил Минфин Беларуси.

Государственный долг Республики Беларусь (внешний + внутренний) на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,3 млрд. рублей, или на 18,6%.