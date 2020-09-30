Внешний госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 года вырос на $0,6 млрд.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил $17,7 млрд., увеличившись с начала года на $0,6 млрд. или на 3,6%.

За 8 месяцев 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму $1921,2 млн., в том числе евробонды на сумму $1391,5 млн.

На погашение внешнего госдолга в январе-августе 2020 года направлено $1165,6 млн., в том числе $533,3 млн. по кредитам правительства и банков России, $387,1 млн. – по кредитам банков Китая.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.

В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн. долларов США и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей.

Общий государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,0 млрд. рублей, или на 29,1%.