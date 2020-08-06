Последнее обновление: 06.08.2020 09:32

Дружище Помпео проедет по Европе, но в Беларусь не заскочит

США не признают итоги выборов в Беларуси либо отчаянно надеются на невероятный итог голосования. Об этом свидетельствует маршрут анонсированного турне госсекретаря США Майка Помпео по странам Восточной Европы.

Большой друг и поклонник белорусских властей, Майк Помпео с 11 августа посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию.

Это будет "очень важная и продуктивная поездка", - сказал Помпео, отметив, что поездка связана с частичным выводом американских военнослужащих из ФРГ.

Учитывая, что Польша граничит с Беларусью, Помпео вполне мог заскочить на пару часов в Минск, чтобы поздравить с элегантной победой и переизбранием на 6-й срок своего товарища и диктатора Лукашенко, который, как намедни заявила кандидат-посол США в Беларуси Джули Фишер, допустил «умеренные улучшения» в обращении с темнокожими рабами оппозицией.

Но Майк не приедет и не скажет лично "Hi" своим еблорусским друзьям.

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