Госдеп США выразил обеспокоенность событиями в Беларуси

В заявлении подчеркивается, что уважение властями Беларуси основных свобод, в том числе свободы мирных собраний, слова и ассоциаций, "имеет решающее значение для укрепления двусторонних отношений США и Беларуси".

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о массовых задержаниях мирных активистов и журналистов после дисквалификации двух видных кандидатов от оппозиции в преддверии президентских выборов в августе», - заявил представитель Госдепартамента США. – «Мы продолжаем призывать правительство Беларуси предпринять шаги по улучшению ситуации с правами человека и демократии и выполнить свои обязательства перед ОБСЕ. Соблюдение основных свобод, включая свободу мирных собраний, слова и ассоциации, имеет решающее значение для укрепления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Беларусью».

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус сказала, что Вашингтон считает "чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах".

Между тем, сегодня глава МИД РБ Владимир Макей принял временную поверенную в делах США в Беларуси Дженифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений", - сообщил МИД РБ.

Макей поблагодарил Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Беларуси "Партнёрства".