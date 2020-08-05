Последнее обновление: 05.08.2020 09:58

Сенат США принял засекреченную версию расследования по России

Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке проголосовал за "принятие засекреченной версии финальной части расследования" вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, которое велось "комитетом на двухпартийных" началах.

Об этом сообщается в заявлении, которое во вторник, 4 августа, обнародовал временный глава спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и заместитель председателя Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

По их данным, "в ближайшие дни" комитет заслушает все дополнительные мнения, а также совместно с разведсообществом официально закрепит итоговую, надлежащим образом отредактированную версию тома пять, которая будет доступна широкой публике, передает DW.

"Мы хотим поблагодарить следователей Комитета по России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", - подчеркнули Рубио и Уорнер.

Ранее, в конце июля, стало известно, что последняя часть отчета уже проверена Управлением директора Национальной разведки США (ODNI). Это было сделано, чтобы не допустить возможной утечки секретных сведений.

Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Так, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США. Оно было обнаружено в конце апреля 2016 года. Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Правительство России категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование