США предупредили об изменении отношений с Россией из-за Навального

Если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы.

Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил советник Дональда Трампа. По его словам, если выяснится, что «за этим стоят русские», США учтут это, определяя свою политику по отношению к России, передает Reuters.

О'Брайен заявил, что считает Навального очень смелым человеком. «Он очень смелый политик, который противостоит Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил он.

Сам президент США ранее сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг оппозиционного политика после сообщений о его возможном отравлении.

Утром 20 августа Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера увезли в больницу. Политик впал в кому. По словам врачей, его состояние стабильно, он находится на искусственной вентиляции легких.

Соратники оппозиционера уверены, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, перед вылетом он пил только черный чай в «Венской кофейне» в томском аэропорту, передает РБК.

В Кремле следят за информацией о состоянии Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пожелав политику скорейшего выздоровления. По его словам, администрация президента будет готова помочь политику отправиться за границу на лечение, если поступит соответствующая просьба от его представителей. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева откликнулась на это предложение.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин готов принять Навального для оказания медицинской помощи. Немецкая организация Cinema for Peace Foundation предложила отправить за политиком самолет, чтобы доставить его в берлинскую клинику Charité. В Минздраве Омской области после этого заявили, что решение о транспортировке политика в европейскую клинику примет медицинский консилиум. Для этого в город вылетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из Москвы.