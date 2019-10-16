Госконтроль РБ оценил убытки от посредников в 3% ВВП

Необоснованное (классификация правоохранительных органов РБ) посредничество по оценке Госконтроля РБ «съедает» до 3% ВВП.

В этой связи, правоохранитель внесли на рассмотрение Лукашенко указ о борьбе с посредниками.

Об этом сегодня сообщил глава Госконтроля РБ Леонид Анфимов на совместной коллегии с Генпрокуратурой РБ.

"Необоснованное посредничество проникло во все сферы жизнедеятельности страны, ведет к росту себестоимости продукции, снижению доходов предприятий. Страдает государственный бюджет и эффективность экономики в целом. По разным оценкам, посредники съедают до 3% от ВВП - сумма очень серьезная", - сказал Анфимов, которого цитирует БелТА.

По его словам, прямые закупки каучука непосредственно у производителей позволили бы ОАО "Белшина" снизить стоимость одной тонны сырья на $50 и получить годовой экономический эффект в $2,5 млн.

"Миллионами рублей исчисляются финансовые потери заводов при загрузке цемента посредникам на льготных условиях: предоставление скидок, рассрочка платежа, оплата перевозки", - продолжил Анфимов.

Предлагаемый КГК проект указа предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, если они осуществляются за счет государственных денег.

"Если вы хотите купить какой-то товар у посредника, то должны согласовать эту закупку. Если это колхоз и он находится в коммунальной собственности - то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия", - пояснил председатель КГК.

При этом он обратил внимание, что речь идет о закупках определенной ценовой категории. "Думаю, определенная сумма будет все-таки стоять и лимитироваться как предел закупки, которую может осуществлять предприятие без разрешения соответствующего органа", - отметил Леонид Анфимов.

"Указ находится уже на рассмотрении Лукашенко. Думаю, что глава государства пойдет на то, чтобы провести специальное совещание по этому проекту указа и рассмотреть в комплексе все вопросы, связанные с необоснованным, недобросовестным посредничеством", - заключил Анфимов.