Минторг РБ утвердил инструкцию по ведению черного списка поставщиков

Минторг РБ своим постановлением №34 от 28 июня 2017 года утвердил Инструкцию о порядке формирования и ведения списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

«Список ведется на бумажном носителе и в электронном виде и должен содержать следующие сведения: наименование (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), учетный номер плательщика поставщика (подрядчика, исполнителя); место нахождения (регистрация по месту жительства или месту пребывания физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), электронный адрес (при его наличии), номер телефона (факса) поставщика (подрядчика, исполнителя); регистрационный номер, дата и основание включения в список; дата и основание исключения из списка», - говорится в документе.

Исключение из списка осуществляется по истечении 12 месяцев со дня включения в список. До истечения 12 месяцев исключение из списка осуществляется в следующих случаях:

- предоставления заказчиком (организатором) сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для включения в названный список;

- отмены решения суда, которым подтверждались основания для включения в названный список;

- погашения или снятия в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, судимости работников (работника) юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также физического лица, совершивших установленные вступившим в законную силу приговором суда виновные действия, связанные с проведением процедуры государственной закупки, в том числе дачу взятки, в отношении членов комиссии и (или) ответственных лиц заказчика (организатора), на которых возлагалось проведение процедуры государственной закупки, в связи с которыми юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо включалось в названный список.

Постановление Минторга вступает в силу с момента его публикации.