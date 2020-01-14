Лукашенко с правительством обсудил проект указа о посредничестве

Лукашенко проводит сегодня совещание с правительством, в ходе которого обсудил проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий, предполагающий исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества.

"На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств", - сказал Лукашенко.

Он посетовал, что посреднические услуги могут занимать 30-50% от себестоимости продукции. "Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это ненормально".

Лукашенко поручил еще раз вернуться к вопросу импортозамещения - в этот раз в плане контроля. "Посмотреть, как ответственные лица, которым я поручал, занимаются импортозамещением", - пояснил он.

С докладом по проекту указа о совершенствовании порядка осуществления закупок выступил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

"Заинтересованными органами, в том числе силовыми, отмечено, что полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно, так как во многих случаях оно необходимо и позволяет производителю сэкономить на сбытовых и транспортных затратах, связанных с продвижением своих товаров", - сказал Крутой.

По его словам, "все страны мира, даже самые развитые и продвинутые» пытаются решить проблему посредничества.

«Единых универсальных рецептов, как ее решить окончательно, пока не существует», - признал вице-премьер.

Крутой сказал, что ситуация с необоснованным посредничеством в Беларуси изменилась: раньше она присутствовала в экспортных схемах.

"Именно в товаропроводящих сетях и внешней дебиторской задолженности была основная коррупция", - утверждает первый вице-премьер.

В последние годы проблемный вопрос заключается в наличии коррупции уже в закупках внутри страны за счет собственных и бюджетных средств, в первую очередь у государственных организаций.

"Правительством проведена определенная работа по корректировке законодательства. С 1 июля прошлого года вступили в силу масштабные изменения в базовый закон о государственных закупках", - проинформировал Крутой.