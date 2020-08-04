Трамп хочет сделать «сюрприз» в виде вакцины к президентским выборам

Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика.

Об этом The New York Times сообщили чиновники из Белого дома, федеральные ученые и независимые эксперты, передает РБК.

Как отмечает газета, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять ситуацию с распространением вируса под контроль — это быстро разработать вакцину против COVID-19. В первом же слайде презентации, как утверждает издание, говорилось, что широкий доступ к вакцине должен произойти уже в октябре этого года. «Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре», — пишет газета.

Авторы материала отмечают, что несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были перенесены. Теперь администрация Трампа стремится обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года. Однако эксперты, опрошенные газетой, опасаются того, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

NYT пишет, что Трамп постоянно говорит о прогрессе, которого удалось добиться при разработке вакцины, таким образом вселяя надежду на ее быстрое одобрение. В частности, на прошлой неделе глава государства посетил биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где дал обещание «выпустить вакцину в рекордно короткие сроки». Кроме того, в июле Трамп в одной из записей в Twitter напрямую связал разработку вакцины со своими надеждами на переизбрание, утверждает газета.

По данным NYT, в минувшее воскресенье президент США в ходе телефонной беседы со сторонниками в Пенсильвании заявил, что «по его указанию, FDA прекрасно справляется», и вновь выразил надежду на быстрый прогресс в выпуске вакцины. «Мы ожидаем, что вакцина будет доступна очень, очень рано до конца года, намного раньше графика, — сказал Трамп. — Мы очень близки к завершению».

Как отмечает издание, чиновники Белого дома специально не упоминают выборы во время обсуждений по вакцине на встречах совета, созванного для наблюдения за работой над препаратом, однако люди, знакомые с деталями этих бесед, утверждают, что чиновники регулярно спрашивают про октябрь. При этом советники кампании Трампа в личных беседах называют получение вакцины до выборов «Святым Граалем», пишет NYT.

При этом чиновники президентской администрации заявляют, что Трамп не намерен препятствовать процессу изучения вакцины с целью помочь своей избирательной кампании. По словам представителя Белого дома Джадд Дир, для главы государства здоровье и безопасность американцев стоит выше. «Это не имеет ничего общего с политикой», — сказала она.

Газета отмечает, что пока остается неясным, может ли одобрение вакцины до старта выборов стать «октябрьским сюрпризом». «Перевернет ли это все для него с политической точки зрения? Я не знаю. Если вакцина станет октябрьским сюрпризом, есть много других вещей, против которых она действует», — заявила газете консервативный стратег и республиканский противник Трампа Сара Лонгвелл.

Как отмечает NYT, некоторые республиканские стратеги сказали, что это может не помочь Трампу, потому что его главный конкурент в борьбе за президентское кресло, бывший вице-президент Джо Байден, наверняка продолжит процесс разработки вакцины, если будет избран.