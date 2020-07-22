США заплатят Pfizer и BioNTech $1,95 млрд за 100 млн доз вакцины от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая фирма BioNTech SE получат от правительства США $1,95 миллиарда за производство и поставку 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщили компании в среду.

Соглашение позволяет правительству США приобрести дополнительно еще 500 миллионов доз, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и социальных служб и Минобороны, передает Reuters.

Создание вакцины считается важнейшим шагом в борьбе с пандемией, и правительства во всем мире заключают соглашения с производителями лекарственных средств, чтобы получить доступ к их вакцинам.

Акции Pfizer выросли на 4% на внебиржевых торгах, торгуемые в США бумаги BioNTech - примерно на 6%.