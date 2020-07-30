Протестующие блокировали движение в центре Софии

В Болгарии уже три недели не стихают антиправительственные протесты. Вечером в среду, 29 июля, в Софии, у здания правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.

Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта, передает DW.

Демонстранты обвиняют членов правительства в коррупции и требуют отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова, который, по мнению протестующих, намеренно не занимается антикоррупционными расследованиями в отношении близких правительству людей.

Некоторые демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы". Антиправительственные акции протеста состоялись 29 июля и в других городах страны, однако они были менее масштабными, чем в столице.

Массовые манифестации в Болгарии начались после того, как три недели назад в резиденции президента страны Румена Радева прошли обыски. При этом были предварительно задержаны для допроса уполномоченный президента по борьбе с коррупцией и советник Радева по безопасности. В их бюро были проведены обыски в рамках двух различных дел - о коррупции и о раскрытии гостайны.

Румен Радев известен резкой критикой правительства, членов которого глава государства считает "связанными с олигархами". По мнению Радева, именно Бойко Борисов стоит за обысками в бюро его сотрудников. Считается, что в Болгарии проблема коррупции является наиболее серьезной среди всех стран ЕС.