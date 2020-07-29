Последнее обновление: 29.07.2020 10:40

В Болгарии резиденцию премьера забросали фальшивыми банкнотами

В Болгарии во вторник, 28 июля, продолжились протесты с требованиями отставки правительства премьер-министра страны Бойко Борисова.

В ходе этих протестов активисты забросали резиденцию Борисова в Бояне фальшивыми банкнотами номиналом в 500 евро с изображением главы правительства Болгарии.

Тем самым протестующие хотели привлечь внимание к тому, что в стране до сих пор не было проведено расследование с целью проверить подлинность выложенного в июне в интернет скандального видео. На записи из спальни Бойко Борисова видно, что на ночном столике возле спящего премьера лежит пистолет, а в открытом ящике столика находятся пачки купюр достоинством в 500 евро и золотые слитки, передает DW.

Другая группа демонстрантов вечером 28 июля забросала здание Совета министров Болгарии зелеными шариками для пейнтбола. Таким образом они хотели выразить протест против уничтожения природы в Болгарии, которое, по мнению активистов, происходит из-за действий правительства.

В Софии участники акции также прошли маршем мимо представительств Еврокомиссии и Европарламента, чтобы привлечь внимание европейских политиков к своим требованиям, и заблокировали центральные улицы и важные перекрестки.

Кроме прочего, участники протестов, продолжающихся в Болгарии с 9 июля, требуют отставки генерального прокурора страны, который, по их мнению, намеренно не начинает расследования против людей, связанных с правительством.

Что касается правительства Болгарии, то оно исключает возможность собственной отставки из-за пандемии коронавируса. Следующие плановые парламентские выборы должны будут состояться в Болгарии в марте 2021 года.

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