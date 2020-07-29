Последнее обновление: 29.07.2020 16:59

Госдума РФ не верит в боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Сообщения из Беларуси о задержании там 32 граждан России из частной военной компании "Вагнер" вызывают большие сомнения.

"Я убеждён в том, что это не соответствует действительности", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает Интерфакс.

"В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России", - добавил он.

"Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Беларуси, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберёт белорусский народ", - сказал зампред комитета.



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