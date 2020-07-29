Власти Беларуси готовы потратить на научные исследования всего $300 млн. за 5 лет

Власти Беларуси могут потратить на финансирование государственных программ научных исследований не более $61,5 млн. в год. За 5 лет с 21 по 25 года на эти цели будет выделено всего 740,8 млн. рублей или $307 млн. (по курсу 2,41 рубля за доллар).

Объемы щедрого финансирования утверждены постановлением Совмина РБ №438 от 27 июля 2020 года. Эти же документом утвержден и перечень государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы.

Всего в перечень включено 12 госпрограмм: "Энергетические и ядерные процессы и технологии" - финансирование 58,304 млн. рублей на 5 лет; «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» - 50,434 млн. рублей; , "Биотехнологии-2" – 30,164 млн.; "Трансляционная медицина" – 59,990 млн. рублей; "Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства" - – 36,675 млн. рублей; «Фотоника и электроника для инноваций» - 58,348 млн.; «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении» - 50,051 млн.; «Материаловедение, новые материалы и технологии» - 98,801 млн.; «Сельскохозяйственные технологии и продовольственная безопасность» - 125,547 млн.; «Природные ресурсы и окружающая среда» - 60,454 млн.; Конвергенция – 2025 – 39,159 млн.; "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства" – 72,896 млн.

С такими объемами финансирования рассчитывать на научные открытия вряд ли приходится. Скорее речь идет о так называемой зарплатной поддержке научных кругов РБ, включая НАН РБ и НИИ с расчетом на «а вдруг случится какой-нибудь научный прорыв».