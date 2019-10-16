Беларусь на 42 месте в мире по количеству патентных заявок

Беларусь оказалась на 42 месте по количеству поданных в 2018 году патентных заявок, следует из опубликованного доклада Всемирной организации интеллектуальной собственности (WOIP).

Согласно данным WOIP, Беларусь в минувшем году подала 547 патентных заявок. По количеству заявок на регистрацию торговых знаков (trademark) Беларусь находится на 63 месте, по количеству заявок на регистрацию промышленных образцов – на 74 месте.

Всего в мире в 2018 году подано 3,3 млн патентных заявок. Рост заявок продолжается девятый год подряд и составляет 5,2%. Первое место заняло ведомство интеллектуальной собственности Китая - 1,54 млн заявок, далее следуют США (более 597 тыс.), Япония (более 313 тыс.), Республика Корея (около 210 тыс.) и Европейское патентное ведомство (более 174 тыс.).

В докладе говорится, что в 2018 году в мире был также подан 1 млн заявок на регистрацию промышленных образцов.